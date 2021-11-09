Федецкий: «Дженоа» может купить украинцев, которые работали с Шевченко в сборной

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказался о назначении Андрея Шевченко главным тренером команды итальянской Серии А «Дженоа».



«Читая новости, стало понятно, что у «Дженоа» амбиционный проект. Владельцы «грифонов» хотят сделать серьезный клуб. «Дженоа» представляет один из самых больших городов Италии. Я думаю, для Андрея Николаевича это такой неплохой стартап в тренерской карьере на клубном уровне.

У Шевченко сильный тренерский штаб. Работа тренером в клубе отличается от работы в сборной. Но, я думаю, что у него все должно получиться.

Первый матч у Шевченко с «Дженоа» против «Ромы» Моуринью? Интересно будет. У «Ромы» сейчас только название грозное. В матчах Лиги конференций и в чемпионате Италии их прилично лихорадит. Я думаю, что искать здесь какое-то личное противостояние между Моуринью и Шевченко не стоит. Андрей Николаевич находится только в начале нелегкого тренерского пути. Я посмотрел календарь «Дженоа». Действительно, очень серьезный и непростой календарь. Но тем интереснее.

Мне кажется, ключевой период работы Шевченко в «Дженоа» будет первое трансферное окно. Если люди строят такой серьезный проект, им в любом случае нужно приглашать игроков хорошего, серьезного уровня. Мне кажется, возможен такой вариант, что «Дженоа» купит кого-то из украинцев. Это могут быть наши ребята, которые работали с Шевченко в сборной. Будет интересно».

Также Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей высказался о назначении Андрея Шевченко главным тренером команды итальянской Серии А «Дженоа».



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