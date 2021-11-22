Езерский: в матче с «Баварией» в роли форварда можно использовать Гармаша

23 ноября в предпоследнем туре группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» в Киеве будет принимать «Баварию».



Экс-игрок «Динамо» Владимир Езерский в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния в столице Украины.

«Динамовцам не стоит обращать внимание на кадровые проблемы «Баварии», это только расслабляет, тем более, что в отличие от мюнхенцев киевляне еще не решили вопрос с завоеванием путевки в еврокубковую весну. Динамовцам нужно настраиваться лишь на победу, только максимальная мотивация и концентрация могут стать весомым подспорьем.

Конечно, не может не беспокоить, что динамовцам никак не удается решить проблему с забивным центральным нападающим. Все же, будь моя воля я бы выдвинул завтра вперед универсала Дениса Гармаша. Его опыт, умение оказываться в нужный момент в нужном месте должны пригодиться. И еще я очень надеюсь на поддержку 12 игрока - болельщиков».

Напомним, что пока динамовцы занимают последнее место в своей группе, набрав одно очко. Лидер – «Бавария», в активе которой-12 очков.

Также главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа».



Также главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение «Роме» (0:2).

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