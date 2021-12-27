Ещё один игрок «Вереса» перешёл в команду Второй лиги

Днепровская «Перемога» продолжает усиливать свой состав на весеннюю часть чемпионата Украины.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, клуб в ближайшее время пополнится ещё одним новичком. Причем он тоже, как Виталий Тимофеенко и Роберт Гегедош, осенью выступал в составе ровенского «Вереса». Речь идёт о защитнике Дмитрии Немчанинове. Теперь он присоединился к своим бывшим партнёрам в «Перемоге», чтобы помочь весной команде побороться за повышение в классе в Первую лигу.

Дмитрий Немчанинов нашел новую команду

Добавим, что за ровенскую команду Дмитрий Немчанинов отыграл полтора сезона. За это время защитник принял участие в 46 матчах и забил три гола. Футболист является воспитанником «Динамо». Также защитник выступал за «Олимпик», «Рух», «Десну» и ряд других клубов.

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