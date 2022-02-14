Экс-защитник юниорской сборной Украины проходит сборы с «Кремнем»

Роман Локтионов продолжает просматривать молодежь.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, выпускник академии «Металлиста» и экс-защитник молодежной команды «Зари» Давронбек Азизов сейчас находится в тренировочном лагере «Кремня».

В последнее время 21-летний футболист, который до «Зари» успел побывать в системе «Динамо», играл в чемпионате Харьковской области за «Энергетик» из Солоницевки на позиции левого полузащитника.

Стоит отметить, что несколько лет назад Азизов считался довольно перспективным и вызывался Сергеем Поповым в юниорскую сборную Украины U17, за которую тогда играли, в частности, Игорь Снурницын, Гиорги Цитаишвили, Дмитрий Крыськив, Алексей Кащук и Владислав Супряга.

«Кремень» с 13 очками после 20 туров замыкает турнирную таблицу Первой лиги.

Ранее наш сайт сообщал, что команда из Кременчуга может пополниться экс-игроками «Балкан» и «Никополя».

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