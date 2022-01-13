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Экс-защитник «Александрии» прокомментировал интерес со стороны «Кривбасса»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
13.01.2022
12:49
Новость
Футбол
Экс-защитник «Александрии» прокомментировал интерес со стороны «Кривбасса»

Защитник «Александрии» Глеб Бухал разорвал контракт с «Александрией» по обоюдному согласию сторон.

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua, 26-летний футболист рассказал, чем вызвано это решение.

«Все объясняется просто: я хочу иметь постоянную игровую практику. В «Александрии» этого не было. На сегодняшний момент есть несколько вариантов продолжения карьеры.

 «Кривбасс»? Один из них, но давайте подождем два дня и в этом вопросе уже появится конкретика».

Напомним, что Глеб Бухал выступал за «Александрию» с июля 2018 года. Немецкий портал Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Ранее генеральный директор «Александрии» ответил коллеге из «Десны» по ситуации с полузащитником Владиславом Калитвинцевым.

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