Экс-защитник «Александрии» прокомментировал интерес со стороны «Кривбасса»

Защитник «Александрии» Глеб Бухал разорвал контракт с «Александрией» по обоюдному согласию сторон.

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua, 26-летний футболист рассказал, чем вызвано это решение.

«Все объясняется просто: я хочу иметь постоянную игровую практику. В «Александрии» этого не было. На сегодняшний момент есть несколько вариантов продолжения карьеры.

«Кривбасс»? Один из них, но давайте подождем два дня и в этом вопросе уже появится конкретика».

Напомним, что Глеб Бухал выступал за «Александрию» с июля 2018 года. Немецкий портал Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Ранее генеральный директор «Александрии» ответил коллеге из «Десны» по ситуации с полузащитником Владиславом Калитвинцевым.

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