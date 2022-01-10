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Экс-полузащитник «Руха» отправился на сбор «Черноморца»

Вячеслав Кульчицкий
Вячеслав Кульчицкий
10.01.2022
19:41
Новость
Эксклюзивы
Экс-полузащитник «Руха» отправился на сбор «Черноморца»

Одесский «Черноморец» не без приключений добрался до Средиземноморского побережья Турции, которое на большую часть зимы наступившего года станет местом проведения двух тренировочных сборов.

Вылетая из Одессы до Стамбула в 15:25, самолет взял курс на этот город с опозданием. По прилету к пункту назначения команде пришлось ожидать воздушное судно на Анталью. В итоге к месту дислокации - отелю «Лимак Атлантис» в Белеке «Черноморец» приехал почти в половине второго ночи.

Выспавшись после тяжелого пути с перелетами и пересадками, в программу первой половины сегодняшнего дня входило занятие в тренажерном зале.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, вместе с «Черноморцем» на тренировочный сбор в Турцию прибыл 26-летний полузащитник Орест Кузык из «Руха», накануне по согласию сторон расторгнувший контракт с львовским клубом.

Таким образом, в одесской команде теперь двое футболистов с этой фамилией (в осенней части чемпионата в составе «моряков» играл арендованный у киевского «Динамо» Денис Кузык).

Интересно, что у Григорчука в «Черноморце» в одном составе ранее уже играли футболисты с одинаковой фамилией. В сезоне-2011/12 цвета «моряков» защищали сразу трое Ковальчуков — защитник Петр и двое братьев - полузащитники Сергей и Кирилл.

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