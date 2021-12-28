Джима и Пидручный стали восьмыми в «Рождественской гонке»

28 декабря в Рупольдинге состоялась традиционная Рождественская гонка. Украину представили биатлонисты Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.
В масс-старте Украина заняла 2-е место, допустив 7 промахов. В гонке преследования Пидручный и Джима допустили 13 промахов и финишировали на 8-й позиции.
В «Рождественской гонке» биатлонисты бежали две дисциплины: масс-старт и гонку преследования. Старт-лист на вторую гонку формировался по итогам первой.
Перед гонкой преследования отставание от лидера сократилось вдвое, Украина вышла на трассу 2-й и проигрывала 38 секунд.
«Рождественская гонка». Рупольдинг (Германия).
1. Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер (Австрия) – 32.15,5 (2)
2. Евгения Буртасова / Матвей Елисеев (Россия) – 56.8 (3)
3. Маркета Давидова – Михал Крчмарж (Чехия) – 59.7 (5)
4. Янина Хеттих / Эрик Лессер (Германия-2) – 1.19,2 (8)
5. Лена Хекки / Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.19,2 (6)
6. Мари Эдер / Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.32,7 (7)
7. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия) – 1.58,7 (6)
8. Юлия Джима / Дмитрий Пидручный (Украина) – 2.27,0 (13)
9. Эмма Лундер / Скотт Гоу (Канада) – 2.32,3 (8)
10. Ванесса Хинц / Бенедикт Долль (Германия-1) – 2.40,3 (8)
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