«Дженоа» Шевченко договорился о трансфере россиянина

«Дженоа» согласовал c «Аталантой» переход полузащитника Алексея Миранчука.
Условия перехода не называются. В начале января сообщалось, что речь идет об аренде с потенциальным обязательством дальнейшего выкупа.
С начала сезона россиянин забил один гол и отдал две результативных передачи в 14 матчах «Аталанты» во всех турнирах.
Осенью 2020 года бергамаски заплатили 14,5 миллиона евро за переход Миранчука из «Локомотива». Всего за «Аталанту» он провел 45 матчей и забил восемь голов.
«Дженоа» занимает предпоследнее, 19-е место в таблице Серии А. Под руководством Андрея Шевченко команда одержала только одну победу в 11 матчах во всех турнирах.
Ожидается, что после боевого кубкового поражения от «Милана» (1:3) украинцу на фоне слухов о будущем увольнении предоставят шанс руководить командой в матче с «Фиорентиной».
«Аталанта» занимает четвертое место в Серии А и завтра сыграет с лидером чемпионата «Интером».
Также украинский защитник Виталий Миколенко высказался о своих задачах в «Эвертоне».
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