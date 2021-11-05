Два легионера «Металлиста» оправились от травм и готовы сыграть с «Ужгородом»

7 ноября лидер Первой лиги будет гостить у аутсайдера.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в матче с «Ужгородом» тренерский штаб «Металлиста» сможет рассчитывать на полузащитника Фареса Балули и нападающего Брайана Риаскоса.

26-летний Балули не доиграл поединок предыдущего тура с «Альянсом» из-за повреждения колена, а 27-летний Риаскос и вовсе пропустил тот матч из-за травмы голеностопа.

После 16 туров Первой лиги «Металлист» возглавляет турнирную таблицу, опережая на 7 очков «Кривбасс». Начало воскресного матча в Ужгороде в 14:15.

Как уже сообщалось ранее, перед «Ужгородом» поставили задачу до зимнего антракта набрать пять очков.

Также стало известно, что три игрока «Прикарпатья» могут покинуть клуб.

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Источник: «Шахтер» сделал предложение «Металлисту» по Пейшото

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