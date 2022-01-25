Два игрока «Миная» вернулись в строй после травм

В первом в 2022 году спарринге – с «Дебреценом» не участвовали лидеры закарпатцев - Игорь Гончар и Олег Синегуб.

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua защитник «Миная» Игорь Гончар рассказал о причинах своего отсутствия.

«Еще в заключительном матче осенней части чемпионата УПЛ — с «Колосом» я повредил боковую связку и пришлось просить о замене. На восстановление ушло больше месяца, последние дни занимался по индивидуальной программе, но уже завтра планирую присоединиться к одноклубникам.

Что касается Олега Синегуба, то у него тоже было повреждение, но сегодня он уже тренировался в общей группе.

Надеюсь, что на февральском сборе в Турции удастся наверстать упущенное».

Напомним, что в первой части сезона Игорь Гончар принял участие в 18 матчах, а Олег Синегуб в 15 играх.

Ранее мы сообщали, что «Шахтер» продлит контракт с украинцем и отдаст его в аренду французскому клубу.

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