Два футболиста покинули «Диназ» до назначения нового тренера

Теперь уже бывший главный тренер вышгородцев Владимир Бондаренко ушел не один.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, левый защитник Роман Помазан и полузащитник атакующего плана Тамаз Авдалян покинули ряды «Диназа».

27-летний Помазан, который в свое время сыграл 13 матчей в УПЛ за запорожский «Металлург», в нынешнем сезоне Второй лиги провел 18 поединков и заработал 4 предупреждения.

Его ровесник Авдалян принял участие в 4 матчах чемпионата. Известно, что бывший игрок «Горняка-Спорт» и тернопольской «Нивы» решил переключиться на бизнес.

«Диназ» на зимнюю паузу ушел, занимая четвертое место в группе А. В активе команды 40 очков, что на шесть меньше, чем у идущего вторым «Левого берега». Напрямую в Первую лигу поднимутся два клуба.

Ранее стало известно, кто может возглавить «Диназ» кроме Александра Головко.

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