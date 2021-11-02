Додо – о матче с «Реалом»: не можем отступать от своих принципов, должны показывать свой футбол

Защитник «Шахтера» Додо поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Реалом» в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы прекрасно осознаем, что, по сравнению с прошлым годом, сейчас все иначе. Новый сезон, другая команда, новый вызов. Да, год назад мы дважды обыграли «Реал», но теперь те матчи стоит забыть и сосредоточиться на предстоящем поединке. Я доверяю абсолютно всем своим партнерам по команде, тренерскому штабу и глубоко убежден, что мы хорошо подготовились к завтрашнему матчу. Теперь очень важно на поле показать достойный характер, красивую игру, которая свойственна нам, и постараться добиться такой важной для нас победы.

Несмотря на крупное итоговое поражение, первый тайм с «Реалом» тогда мы провели очень достойно и демонстрировали хороший футбол. Понятно, что были ошибки, но они бывают в любой игре. Сейчас очень важно подойти к предстоящему матчу максимально настроенными. Мы абсолютно уверены в том, что делаем. Мистер постарался передать нам всю нужную информацию, отработать всю стратегию на предстоящий поединок. Завтра мы также должны стараться прессинговать, как делаем это всегда, несмотря на то, что это «Реал». Мы не можем отступать от своих принципов, должны показывать свой футбол. Самое главное, выйти завтра достойно, показать на поле все то, что было передано нам тренерами, и добиться победы», — цитирует Додо пресс-служба клуба.

Матч «Реал» - «Шахтер» пройдет 3 ноября в Мадриде и начнется в 19:45.

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