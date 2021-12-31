До ухода из «Десны» у Будковского был вариант перехода в команду Вернидуба

Экс-нападающий «Десны», 29-летний нападающий Филипп Будковский в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, определился ли он со своим ближайшим будущим.



«Глянем, куда Дед Мороз отправит. А если серьезно, то могу сказать, что в «Десне» я точно не останусь. На данный момент рассматриваю варианты продолжения карьеры. Это не только Украина, но и другие страны - как ближнего, так и дальнего зарубежья».

Известно, что еще летом в услугах Филиппа Будковского был заинтересован тираспольский «Шериф», в котором работает хорошо знакомый футболисту по совместной работе в луганской «Заре» Юрий Вернидуб. Однако тогда дело до перехода нападающего в этот молдавский клуб не дошло.

Напомним, что в «Десне» Будковский появился в период зимнего антракта в сезоне-2019/20. В осенней части нынешнего Будковский принял участие во всех 18 матчах чемпионата.

Также Яремчук забил гол за «Бенфику» в матче против «Порту».



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