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Днепровская «Перемога» пригласила легионера из Сербии

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
03.02.2022
09:16
Новость
Эксклюзивы
Днепровская «Перемога» пригласила легионера из Сербии

Один из лидеров чемпионата Второй лиги группы Б - днепровская «Перемога», пригласила в свои ряды еще одного новичка.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, новобранцем «Перемоги» станет сербский защитник Негош Янюшевич из клуба тамошней Первой лиги «Златибор». Ему 25 лет, он выступает на позиции правого защитника, отыграв в 20 матчах и сделав 8 голевых передач в осенней части сезона.

По имеющейся информации, с украинским клубом сербский футболист подпишет контракт на 1,5 года. Популярный немецкий портал Transfermarket оценивает трансферную стоимость Негоша Янюшевича в 200 тысяч евро.

Напомним, что ранее игроками «Перемоги» стали Артур Денчук, Роберт Гегедош, Дмитрий Немчанинов, Сергей Шаповал, Виталий Тимофеенко, Максим Ковалев.

«Перемога» в турнирной таблице Второй лиги (группа Б) с 39 очками идет на третьем месте.

Ранее мы сообщали, что экс-полузащитник «Миная» присоединится к «Колосу» в Турции.

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