«Диназ» расторг контракт со вторым бомбардиром команды

Еще одно изменение в составе пристоличного клуба.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, нападающий Александр Апанчук договорился с «Диназом» о расторжении контракта, который был рассчитан до июня 2022 года.

28-летний Апанчук перешел в «Диназ» в начале 2020-го из аматорской команды «Джуниорс» (Шпитьки). В текущем сезоне Второй лиги он забил 6 мячей в 18 матчах (результативнее из вышгородцев только Евгений Чепурненко — 10 голов). Ранее на профессиональном уровне уроженец Ровенской области играл за тернопольскую «Ниву».

«Диназ» занимает 4-е место в группе, А Второй лиги. В декабре клуб отправил в отставку главного тренера Владимира Бондаренко и сменил форму собственности. Ожидается, что к весенней части сезона команду будет готовить экс-наставник молодежной сборной Украины и «Кремня» Александр Головко.

Ранее наш сайт сообщал, что два футболиста покинули «Диназ» до назначения нового тренера.

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