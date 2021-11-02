«Динамо» — «Барселона»: ставки и коэффициенты на матч Лиги чемпионов

2 ноября в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский пройдет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором» Динамо» встретится с «Барселоной». Начало матча – 22:00 по киевскому времени.

Специалисты букмекерской компании «Фанспорт» фаворитом матча считают «Барселону». Чистая победа каталонцев оценивается букмекером коэффициентом 1,72. Поставить на ничью можно по коэффициенту 4,08. Сделать ставку на победу «Динамо» можно по коэффициенту 5,30.

Напомним, в предыдущем матче «Динамо» на стадионе «Камп Ноу» уступило «Барселоне» со счетом 1:0. После трех туров киевский клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице, набрав 1 очко. Команда сыграла вничью с «Бенфикой», а также проиграла «Баварии» и «Барселоне».

«Барселона», в свою очередь, занимает третьем место, набрав 3 очка. От лидирующей «Баварии» команда отстает на шесть очков.

Где смотреть «Динамо» Киев — «Барселона» 2 ноября.

«Динамо» Киев — «Барселона»: ставки и коэффициенты на матч Лиги чемпионов 2 ноября

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