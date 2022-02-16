«Десна» в Турции определилась с ещё двумя соперниками

Определились еще два спарринг-партнера футболистов «Десны» на зарубежном сборе — в Турции.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 17 февраля черниговцы будут выяснять отношения с торпедовцами из грузинского города Кутаиси, а 20-го - с земляками из «Кривбасса». С еще одним потенциальным соперником сейчас ведутся переговоры.

17 февраля черниговцы будут выяснять отношения с торпедовцами из Кутаиси

Напомним, что в первом контрольном поединке в Турции «Десна» уступила боснийскому «Вележу» — 1:2.

Всего же в Турции в расположении «Десны» находятся 24 футболиста, среди которых большая группа игроков юниорского состава. Главный тренер Александр Рябоконь еще не определился, кто из них может помочь основе в весенней части сезона.

По имеющейся информации, «Десна» из Турции отправится в Днепр, где 27 февраля проведет матч 19 тура чемпионата УПЛ.

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