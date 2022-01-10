«Черноморец» заинтересован в бывшем хавбеке своего клуба

Новый главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассчитывает на старых знакомых футболистов.

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук, назначенный на эту должность 30 декабря прошлого года, в процессе комплектования команды решил также использовать опыт знакомых ему футболистов.

Помимо голкипера Евгения Паста из «Днепра-1», о подписании контракта с которыми Meta-ratings.com.ua уже сообщал, в сферу интересовал тренера «моряков» попал также 31-летний полузащитник Иван Бобко. Предыдущим клубом этого игрока был второлиговый «ЛНЗ» из Черкасс, в котором он выступал в осенней части нынешнего сезона.

До черкасского периода в карьере Бобко была целая россыпь зарубежных клубов - молдавский «Сфынтул Георге», грузинское «Торпедо» (Кутаиси), казахстанский «Окжетпес», шведский «АФК Эскильстуна» и венгерский «Дебрецен».

В «Черноморец» Иван Бобко ранее приходил уже дважды. В первое свое пришествие в одесскую команду он играл под руководством Романа Григорчука на протяжении четырех лет.

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