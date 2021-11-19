«Чайка» рассталась с двумя футболистами

Контракты расторгнуты.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, правый защитник Андрей Кузнецов и правый полузащитник Артур Аракелян больше не являются игроками «Чайки» из Петропавловской Борщаговки. Стороны договорились о расторжении контрактов, которые должны были действовать до июня 2022 года.
24-летний Кузнецов в нынешнем сезоне дебютировал на профессиональном уровне, проведя за «Чайку» 7 матчей в чемпионате Второй лиги. Ранее он играл среди любителей, в частности, за немецкие клубы, а также «ЛНЗ».
21-летний Аракелян перебрался в «Чайку» летом этого года из прекратившей свое существование «Оболони-2». В 10 матчах Второй лиги забил 1 мяч.
«Чайка» занимает 11-е место в группе А Второй лиги. 20 ноября команда Дениса Хомутова примет одного из лидеров — «Левый берег».
Ранее наш сайт сообщал, что винницкая «Нива» продлила контракт с основным вратарем.
Также стало известно, что один из лучших бомбардиров Второй лиги зимой может сменить клуб.
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