Бушуев: президент «Колоса» Засуха рассказал мне о ситуации в команде при встрече

Этнический россиянин Денис Бушуев, у которого есть немецкий паспорт, рассказал о переговорах с президентом «Колоса» Андреем Засухой по поводу должности главного тренера команды из Ковалевки.

«Две недели назад у меня действительно была встреча с президентом ковалевского клуба Андреем Засухой. Мы познакомились, поговорили, руководство клуба рассказало о ситуации в команде, целях, задачах. Но каких-то конкретных решений по итогам встречи не было.



Цели клуба? Для любого руководителя и президента во главе угла стоит результат. Он к этому стремится. Цель — побеждать в каждой игре, чтобы клуб развивался, чтобы были победы, болельщики приходили на матчи, заполняли стадион и наслаждались игрой команды».

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