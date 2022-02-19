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Белик: Коноплянка после «Краковии» может вернуться в сборную Украины

Игорь Яслик
Игорь Яслик
19.02.2022
17:48

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Алексей Белик поделился мнением о перспективах карьеры Евгения Коноплянки, который перешел в польскую «Краковию».

«Я надеюсь, что «Краковия» подойдет Коноплянке. Я считаю, что он футболист высокого уровня, который может помочь «Краковии». Также я думаю, что Коноплянка может вернуться на уровень сборной Украины.

Все может быть, особенно, с его мастерством. Надо после этого перехода поймать тонус. Для этого нужно, чтобы у него все получалось и у «Краковии» были хорошие результаты».

Полностью эксклюзивное интервью Алексея Белика для нашего сайта читайте здесь

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