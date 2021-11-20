Беланов: в Боснии мне понравились Бущан, Довбик, Шапаренко и вся команда

Бывший форвард киевского «Динамо» Игорь Беланов в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о победе сборной Украины в заключительном матче отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной (2:0).

«Матч в Зенице был для нашей сборной очень важным, поэтому дался нелегко. И я рад за ребят, что несмотря на всю сложность турнирного положения в нашей отборочной группе они сумели добыть столь желанную победу.

Рад за отменно сыгравшего Бущана, рад за удачно вышедших на замену ребят, среди которых нельзя не упомянуть творцов второго гола – Довбика и Шапаренко. Добрых слов заслуживают абсолютно все, кто три дня назад участвовал в поединке с Боснией и Герцеговиной».

Напомним, что сборная Украины заняла второе место в группе D и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Своего соперника сине-желтые узнают 26 ноября.

Полностью интервью с Игорем Белановым читайте здесь.

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