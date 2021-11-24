«Барселона» и «Бенфика» сыграли вничью, оставив «Динамо» без еврокубковой весны

«Барселона» сыграла вничью с «Бенфикой» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 0:0. Это была первая игра каталонцев в еврокубках под руководством Хави.

Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.

Сейчас у «Барселоны» 7 очков. Команда занимает 2-е место в группе. «Бенфика» идет на третьей строчке с 5 очками. «Динамо» занимает четвертое место с одним очком в активе.

Таким образом, киевская команда за тур до окончания группового этапа Лиги чемпионов осталась без еврокубковой весны.

Лига чемпионов

Группа Е

5-й тур

«Барселона» - «Бенфика» - 0:0

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Динамо» проиграло «Баварии», потерпев четвертое поражение подряд в Лиге чемпионов

Михалик: за второй тайм «Динамо» заслуживает высокую оценку

Первый снег, первый гол, ноль очков: «Динамо» вновь проиграло «Баварии»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.