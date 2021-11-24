«Барселона» и «Бенфика» сыграли вничью, оставив «Динамо» без еврокубковой весны

«Барселона» сыграла вничью с «Бенфикой» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 0:0. Это была первая игра каталонцев в еврокубках под руководством Хави.
Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.
Сейчас у «Барселоны» 7 очков. Команда занимает 2-е место в группе. «Бенфика» идет на третьей строчке с 5 очками. «Динамо» занимает четвертое место с одним очком в активе.
Таким образом, киевская команда за тур до окончания группового этапа Лиги чемпионов осталась без еврокубковой весны.
Лига чемпионов
Группа Е
5-й тур
«Барселона» - «Бенфика» - 0:0
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