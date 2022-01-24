Аутсайдер Первой лиги пригласил на сборы двух бывших игроков «Днепра»

В субботу Александр Поклонский отметил 47-й день рождения, а в воскресенье провел первую тренировку в качестве рулевого «ВПК-Агро».
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на сборы команды Первой лиги ее новый наставник пригласил знакомых ему по совместной работе в «Днепре» и «Никополе» голкипера Алексея Баштаненко и атакующего полузащитника Ярослава Гоменко.
27-летний Баштаненко в нынешнем сезоне провел 6 матчей за «Никополь» во Второй лиге и 2 поединка в Кубке Украины.
22-летний Гоменко 14 раз выходил на поле в матчах Второй лиги и 1 — в Кубке Украины, где отметился победным голом во встрече с «Кристаллом».
В прошлом оба футболиста играли под руководством Поклонского в «Днепре» — сначала в молодежном первенстве, а затем и во Второй лиге.
Ранее наш сайт сообщал, что бойфренд бывшей жены Мандзюка и еще несколько футболистов покинули «ВПК-Агро».
Также контракт с клубом из Вишневого расторг экс-игрок «Шахтера».
Кроме того, стало известно, что голкипер «Руха» после первого сбора команды снова отправился в аренду.
«ВПК-Агро» занимает 14-е место в Первой лиге. Весеннюю часть чемпионата команда Александра Поклонского откроет выездным матчем с «Прикарпатьем» (базовый день тура — 19 марта).
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