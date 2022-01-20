Аутсайдер Первой лиги не отпустил основного защитника в «ЛНЗ»

Бывший игрок «Ворсклы» пока остается в команде из Днепропетровской области.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, центральный защитник «ВПК-Агро» Денис Тарадуда этой зимой мог пополнить ряды одного из фаворитов Второй лиги «ЛНЗ», но сторонам не удалось договориться о трансфере. Контракт 21-летнего футболиста с нынешним клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Тарадуда стал игроком «ВПК-Агро» в октябре прошлого года, до этого он выступал в России за «СКА-Хабаровск».

Выпускник академии «Днепра» провел за зелено-белых 7 матчей в Первой лиге, заработав 1 желтую и 1 красную карточки.

Ранее на профессиональном уровне Тарадуда играл за «Днепр» и «Ворсклу», в составе которой в 18-летнем возрасте дебютировал в УПЛ.

«ВПК-Агро» занимает 14-е место в Первой лиге, «ЛНЗ» идет третьим в группе, А Второй лиги.

Ранее наш сайт сообщал, что два игрока «Металлиста» могут уйти в аренду.

Также стало известно, что «Прикарпатье» покинул еще один голкипер.

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