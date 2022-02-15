Аусси рассказал, почему продолжит карьеру в «Вересе»

Новичок «Вереса» Алан Аусси, выступавший в минувшем сезоне на «Торпедо-БелАЗ» из Беларуси, рассказал эксклюзивно Meta-ratings.com.ua, почему решил вернуться в чемпионат Украины и как его приняли в команде Юрия Вирта.

«Вариант с «Вересом» мне предложили агенты. Юрий Вирт при первой встрече поприветствовал меня и настроил на рабочий лад. Коллектив тут отличный, атмосфера в команде хорошая. Не хочу кого-то выделять, стараюсь со всеми ребятами быть в нормальных рабочих отношениях. Хочу принести максимальную пользу команде.

Не буду скрывать, были у меня и некоторые другие варианты продолжения карьеры, в той же Беларуси, но я решил выбрать более сильный чемпионат и вернулся в Украину».

Ранее в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua главный тренер Юрий Вирт рассказал об итогах трансферной кампании ровенчан.

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