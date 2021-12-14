«Александрия» рассчитывает продлить аренду защитника «Шахтера»

10 января 2022 года подопечные Юрия Гуры возобновят подготовку в весенней части сезона.

Директор ФК «Александрия» Дмитрий Китаев в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, собираются ли «горожане» усилить свои ряды иностранцами.

«Первые спарринги в новом году александрийцы проведут в Турции, куда планируют отправиться 19 января. На сборе собираемся сыграть восемь контрольных поединков.

В Турцию отправится 22 футболиста, еще несколько потенциальных новичков приедет на просмотр непосредственно в Турцию. Надеемся, среди них будут и легионеры.

Закончился срок аренды у Игоря Кирюханцева из «Шахтера». Он минувшей осенью нам помог и в январе будем решать договариваться с «горняками» о продлении аренды, или искать защитника, с которым бы удалось подписать полноценный контракт.

Что касается полузащитника Артура Авагимяна, которого некоторые СMИ уже сосватали в «Александрию», то в этом вопросе конкретика появится в январе. Пока же этот игрок до 30 июня 2022 года принадлежит «Черноморцу».

Напомним, что «Александрия» в чемпионате УПЛ занимает шестое место, набрав 26 очков.

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