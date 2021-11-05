«Аль-Садд» объявил об уходе Хави в «Барселону»

Катарский клуб «Аль-Садд» сообщил, что главный тренер команды Хави переходит на работу в «Барселону». Стороны согласовали сумму компенсации, предусмотренную за досрочное расторжение контракта.

На посту главного тренера «Барселоны» Хави сменит Рональда Кумана, отправленного в отставку 27 октября.

Срок контракта Хави с «Барселоной» не уточняется. Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте 41-летнего специалиста с «Аль-Саддом» составляет 5 миллионов евро.

Хави — воспитанник «Барселоны», он выступал за основную команду сине-гранатовых с 1998 по 2015 год, после чего перешел в «Аль-Садд», где завершил карьеру футболиста и начал работать тренером.

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