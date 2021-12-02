1xBet предлагает ставку без риска на матч «Боруссия» – «Бавария»

Центральным матчем 14-го тура, а возможно и всего первого круга Бундеслиги будет противостояние в Дортмунде, где местная «Боруссия» примет лидера турнира «Баварию».

В случае победы над мюнхенцами, команда под руководством Марко Розе выйдет в лидеры чемпионата Германии, однако добиться её будет непросто. В шести последних очных поединках сильнее неизменно оказывались футболисты «Баварии».

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Несмотря на регулярные победы «Баварии» в последних встречах с «Боруссией», итоговый счёт довольно сильно отличался от матча к матчу. Были как минимальные победы (1:0), так и сверхрезультативные игры (4:2). Единственный счёт, который за восемь последних матчей повторился дважды – 3:2 в пользу мюнхенского клуба.

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