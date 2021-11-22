14 заболевших: в «Буковине» перед матчем чемпионата произошла вспышка коронавируса

19 тур во Второй лиге должен завершиться 22 ноября поединком «Рубикона» и «Буковины».



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 14 черновицких футболистов не избежали коронавирусной инфекции, они находятся на самоизоляции, поэтому «Буковина» не смогла выехать на игру в Счастливое.

По имеющейся информации, «Буковина» еще не предоставила необходимуюю документацию в ПФЛ о вспышке коронавируса в команде, поэтому решение о переносе поединка еще не принято.

Напомним, что «Буковина» занимает девятое место в группе «А» Второй лиги, набрав 20 очков.

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