Звезду «Манчестер Юнайтед» девушка обвинила в насилии

Модель Харриет Робсон, девушка вингера «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Мэйсона Гринвуда, обвинила футболиста в насилии.



Девушка в сторис инстаграма выложила серию видео и фото, где у нее гематомы на теле и разбита губа. «Для всех, кто хочет знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной», – подписала Робсон одну из сторис.

В «Манчестер Юнайтед» уже отреагировали: «Мы знаем об изображениях и обвинениях, распространяемых в соцсетях. Мы не будем давать комментариев до тех пор, пока не будут установлены факты. «МЮ» не оправдывает насилие любого рода».

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