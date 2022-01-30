Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Звезду «Манчестер Юнайтед» девушка обвинила в насилии

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
30.01.2022
14:45
Новость
Футбол

Модель Харриет Робсон, девушка вингера «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Мэйсона Гринвуда, обвинила футболиста в насилии.

Девушка в сторис инстаграма выложила серию видео и фото, где у нее гематомы на теле и разбита губа. «Для всех, кто хочет знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной», – подписала Робсон одну из сторис.

В «Манчестер Юнайтед» уже отреагировали: «Мы знаем об изображениях и обвинениях, распространяемых в соцсетях. Мы не будем давать комментариев до тех пор, пока не будут установлены факты. «МЮ» не оправдывает насилие любого рода».

МЮ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи