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Звезду «Манчестер Юнайтед» арестовали по подозрению в насилии

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
30.01.2022
19:30
Новость
Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд арестован полицией Большого Манчестера.

20-летнего форварда подозревают в изнасиловании и нанесении телесных повреждений.

Сегодня девушка футболиста Харриет Робсон обвинила его в насилии, опубликовав сторис с фото побоев.

После этого «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от тренировок и матчей.

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Звезду «Манчестер Юнайтед» девушка обвинила в насилии
Звезду «Манчестер Юнайтед» девушка обвинила в насилии

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