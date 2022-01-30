Звезду «Манчестер Юнайтед» арестовали по подозрению в насилии

30.01.2022
19:30
Новость
Футбол
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд арестован полицией Большого Манчестера.
20-летнего форварда подозревают в изнасиловании и нанесении телесных повреждений.
Сегодня девушка футболиста Харриет Робсон обвинила его в насилии, опубликовав сторис с фото побоев.
После этого «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от тренировок и матчей.
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Звезду «Манчестер Юнайтед» девушка обвинила в насилии
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