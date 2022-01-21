Звездный вратарь продлил контракт со своим клубом

«Тоттенхэм» продлил контракт с вратарем Уго Льорисом до июня 2024 года.



Предыдущий контракт 35-летнего француза с лондонским клубом был рассчитан до конца нынешнего сезона.

Льорис перешел в «Тоттенхэм» из «Лиона» в 2012 году. В составе «шпор» Уго сыграл 395 матчей во всех турнирах.

Вместе с «Тоттенхэмом» голкипер занял второе место в Премьер-лиге Англии в сезоне 2016/2017, а также помог команде выйти в финал Лиги чемпионов в 2019 году.

В нынешнем сезоне Льорис сыграл в 22 матчах «Тоттенхэма», пропустив 27 мячей.

Команда Антонио Конте занимает пятое место в чемпионате Англии и в воскресенье сыграет с «Челси».

Также «Реал» с пропущенным голом Лунина одержал волевую победу в Кубке Испании.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.