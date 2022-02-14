Звезда «Ювентуса»: спросил Малиновского, как он забил с 30 метров

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт прокомментировал гол полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского в ворота его команды.



«Я предполагал, что он не сможет забить оттуда. Я даже Малиновского после матча спрашивал: «Как ты с 30 метров попал и забил?» Я никогда не думал, что он сможет забить оттуда», — сказал Де Лигт после поединка.

Также Александр Филиппов забил дебютный гол за «Ригу» в ворота российской команды.



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