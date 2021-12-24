Звезда хоккея прокомментировал отказ НХЛ ехать на Олимпиаду

Нападающий «Питтсбург Пингвингз» и хоккейной сборной Канады Сидни Кросби высказал свою позицию по поводу того, что НХЛ отказалась от участия в пекинской Олимпиаде.
«Тяжело всё оценить, ведь мы рассчитывали, что получим шанс в этот раз. Я счастливчик, ведь мне удалось дважды сыграть на Олимпийских Играх. Мне жаль ребят, которые лишились этой возможности. Это не то, что откладывается на следующий год или несколько месяцев усердного труда.
Такие возможности и жизненный опыт довольно редки для спортсменов. Возможно, у вас будет всего один шанс. Будто счастливый билетик попал в ваше окно. Но если у вас не выйдет, то это прискорбно», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.
Сидни Кросби является двукратным олимпийским чемпионом (Ванкувер-2010, Сочи-2014) и трехкратным обладателем Кубка Стэнли.
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