Звезда хоккея прокомментировал отказ НХЛ ехать на Олимпиаду

Нападающий «Питтсбург Пингвингз» и хоккейной сборной Канады Сидни Кросби высказал свою позицию по поводу того, что НХЛ отказалась от участия в пекинской Олимпиаде.

«Тяжело всё оценить, ведь мы рассчитывали, что получим шанс в этот раз. Я счастливчик, ведь мне удалось дважды сыграть на Олимпийских Играх. Мне жаль ребят, которые лишились этой возможности. Это не то, что откладывается на следующий год или несколько месяцев усердного труда.

Такие возможности и жизненный опыт довольно редки для спортсменов. Возможно, у вас будет всего один шанс. Будто счастливый билетик попал в ваше окно. Но если у вас не выйдет, то это прискорбно», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

Сидни Кросби является двукратным олимпийским чемпионом (Ванкувер-2010, Сочи-2014) и трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Впечатление, что сборная играет на багаже». Морозюк о карьере, национальной команде и Милевском

Селезнев о критике Поворознюка: не знаю, как не футболист мог забить 117 голов в УПЛ

Как Яремчук избежал удаления в матче с «Порту»: видео момента

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.