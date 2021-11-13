Зубов: украинцам не нужно смотреть на соперников, а самим порадовать болельщиков в Боснии

В предпоследнем туре отборочного цикла чемпионата мира в группе, где выступает национальная сборная Украины, финны победили в гостях боснийцев (3:1).



Экс-игрок национальной сборной Украины Геннадий Зубов в эксклюзивном интервью Meta-ratings. com.ua рассказал, какой результат был выгоден нашим футболистам.

«Конечно, со стратегической точки зрения украинцев больше устраивала ничья, тогда в последнем матче в случае победы мы занимали проходное второе место. Теперь положение осложнилось. Нам необходимо не только выигрывать у боснийцев, но и, чтобы французы не проиграли финнам. И если принять во внимание, что при равенстве очков преимущество получает сборная имеющая лучшее соотношение забитых и пропущенных мячей, то нашим нужно постараться победить с перевесом хотя бы в два гола.

Я уверен, что сегодня поздно вечером французы взяв верх над Казахстаном прогнозируемо обеспечат себе путевку в финальную часть мирового форума в Катаре, однако это отнюдь не значит, что в заключительном матче они спустя рукава будут действовать против финнов. И даже если выставят экспериментальный состав, то это не должно вводить в заблуждение: у французов «звезд» предостаточно, поэтому хозяевам не стоит ждать от именитого соперника слабинки.

Хотя посоветовал бы подопечным Александра Петракова, в первую очередь, сосредоточиться на своем поединке и, наконец-то, порадовать болельщиков победным результатом».

Напомним, что в активе лидера - сборной Франции -12 очков, у финнов - на очко меньше. Украинцы третьи с девятью очками.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Перед вылетом в Боснию сборная Украины проведет две тренировки на НСК «Олимпийский»

Ризнык стал первым дебютантом сборной Украины после сентября

В Боснии у сборной Украины будет группа поддержки из официальных лиц

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.