Зубов: у «Шахтера» будет мотивация на матч с «Шерифом»

7 декабря «горняки» проведут заключительный поединок в групповом раунде Лиги чемпионов — с «Шерифом».

Экс-игрок «Шахтера» Геннадий Зубов в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния в Киеве.

Геннадий Зубов

«Хотя результат этого поединка уже не повлияет на турнирное положение команд, уверен, что он пройдет в интересной и напряженной борьбе. «Горняки» захотят взять реванш за поражение в Тирасполе, а гости во главе с украинским тренером Юрием Вернидубом попытаются доказать не случайность своего взлета в еврокубках.

На мой взгляд, соперники не будут экспериментировать и бросят в бой оптимальные составы. Не думаю, что «Шериф» будет отсиживаться в окопах, все же, на кону не только имидж клуба, но и очень серьезные премиальные.

Меня больше всего интересует, как сыграет 20-летний Михаил Мудрик, который феерил в последних поединках чемпионата УПЛ и обратил на себя внимание руководства национальной сборной Украины. Важно, чтобы он сумел проявить себя и на международной арене, оправдав доверие тренера Роберто Де Дзерби.

Думаю, что «Шахтер» победит 2:0, но для этого придется приложить максимум усилий».

Напомним, что поединок «Шахтер» — «Шериф» начнется 7 декабря в 22.00. Обслуживать эту игру будет судейская бригада из Литвы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Иранский бомбардир, чемпион мира: топ-5 футболистов УПЛ, которые играют в аренде

«Дженоа» пропустил с углового и не дошел до ворот «Ювентуса»: как Шевченко проиграл очередной матч

«Днепр-1» по дороге на матч с «Черноморцем» застрял в аэропорту Одессы

Юбилей УАФ: с Зеленским и Чеферином, но без России

Воспитанник «Шахтера» может вернуться в чемпионат Украины

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.