Зубов: «Шахтер» неоднократно доказывал, что умеет находить выход из трудного положения

В предпоследнем туре группового раунда Лиги чемпионов «горняки» 24 ноября в гостях сыграют с итальянским грандом — «Интером».

Экс-игрок «Шахтера» Геннадий Зубов в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua оценил шансы дончан в поединке с миланцами.

Геннадий Зубов

«В «Шахтере» немало молодых футболистов, однако важно, что им хватает опыта выступлений, как в Лиге чемпионов, так и в составе национальной сборной Украины. Это должно стать весомым подспорьем в сражении с «Интером». Тем более что «горняки» уже неоднократно доказывали, что умеют находить выход, оказавшись в сложном турнирном положении.

На мой взгляд, также важно, что тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, ранее тренировавший в Италии, хорошо знает сильные и слабые стороны «Интера».

Поэтому можно не сомневаться, что при подготовке была учтена каждая мелочь. Сегодня больше победа нужна «Шахтеру». Я настроен оптимистично и верю, что наши ребята не подведут».

Напомним, что поединок «Интер» — «Шахтер» начнется 24 ноября в 19.45.

Ранее своими ожиданиями от матча «Шахтера» с «Интером» поделился Олег Матвеев.

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