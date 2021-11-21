Зубков забил победный гол в центральном матче чемпионата Венгрии

Сегодня в венгерском чемпионате состоялся важнейший матч между «Ференцварошем» и МОЛ «Фехерваром».

Команда из Будапешта одержала крупную победу со счетом 3:0, а одним из главных героев стал Александр Зубков, который забил первый гол на 10-й минуте. На 87-й минуте украинца заменил Роберт Мак.

Для Зубкова этот гол стал первым в текущем розыгрыше чемпионата Венгрии. До этого он в нынешнем сезоне забивал только в Кубке соперникам из низших дивизионов. «Ференцварош» укрепился на первом месте в турнирной таблице.

В составе МОЛ «Фехервар» полный матч провели украинские полузащитники Евгений Макаренко и Иван Петряк. Их команда проводит сезон не лучшим образом и находится на четвертом месте.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Провал «Зари», трудная победа «Шахтера»: как лидеры УПЛ репетировали решающие матчи в еврокубках

Кварцяный: украинская тренерская школа очень сильная. Она одна из лучших в Европе и мире

Тренер «Бенфики» объяснил отсутствие Яремчука в кубковом матче

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.