Зубков: спарринг с болгарами будет хорошей тренировкой с повышенной ответственностью

Полузащитник сборной Украины и венгерского «Ференцвароша» Александр Зубков высказался по поводу ближайших матчей «национала» — товарищеского против Болгарии (11 ноября, Одесса) и отборочного с боснийцами (16 ноября).
«Приятно увидеться со всеми ребятами, пообщаться. Конечно, будем готовиться к серьезной игре.
Что нужно, чтобы обыграть боснийцев? Нам терять нечего, поэтому нужно больше настырности, больше агрессивности в атаке. Более организовано и сконцентрировано сыграть в обороне.
Я думаю, что игра с Болгарией - это будет хорошая тренировка с повышенным уровнем ответственности. Через эту игру будем готовиться к поединку с Боснией», — цитирует Зубкова официальный сайт УАФ.
Ранее комментарий дал форвард Даниил Сикан.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.