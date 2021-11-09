Зубков: спарринг с болгарами будет хорошей тренировкой с повышенной ответственностью

Полузащитник сборной Украины и венгерского «Ференцвароша» Александр Зубков высказался по поводу ближайших матчей «национала» — товарищеского против Болгарии (11 ноября, Одесса) и отборочного с боснийцами (16 ноября).

«Приятно увидеться со всеми ребятами, пообщаться. Конечно, будем готовиться к серьезной игре.

Что нужно, чтобы обыграть боснийцев? Нам терять нечего, поэтому нужно больше настырности, больше агрессивности в атаке. Более организовано и сконцентрировано сыграть в обороне.

Я думаю, что игра с Болгарией - это будет хорошая тренировка с повышенным уровнем ответственности. Через эту игру будем готовиться к поединку с Боснией», — цитирует Зубкова официальный сайт УАФ.

Ранее комментарий дал форвард Даниил Сикан.

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