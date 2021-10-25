Зрителям запретили посещение кубкового матча между «Мариуполем» и «Динамо»

В Украине возвращается практика проведения футбольных матчей без зрителей.

Кубковый поединок «Мариуполя» и «Динамо» пройдет без присутствия на трибунах болельщиков, сообщает официальный сайт приазовского клуба. Причиной тому стало вхождение Донецкой области с 18 октября в «красную зону» эпидемиологической опасности распространения вируса COVID-19.

Матч между «Мариуполем» и «Динамо» запланирован на 27 октября, начало — 17:00. Также приазовцы и киевляне сыграют 30 октября в рамках тринадцатого тура УПЛ.

В 12-м туре главной лиги чемпионата Украины без зрителей прошел матч между «Зарей» и «Колосом» в Запорожье.

Ранее «Динамо» одержало победу над «Днепром-1», решающий гол красивым ударом забил Виктор Цыганков.

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