Зрителям разрешили посещение матча между «Мариуполем» и «Динамо»

30 октября стадион имени Владимира Бойко примет матч 13-го тура УПЛ между местным «Мариуполем» и киевским «Динамо».

Эту игру смогут посетить зрители, сообщает официальный сайт приазовского клуба.



18 октября из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации Донецкая область была включена в «красную зону» карантина. Доступ на матч, который состоится 30 октября, получат только болельщики, имеющие сертификат о вакцинации от коронавируса либо же отрицательный тест на наличие вируса COVID-19, сделанный не позже, чем за 72 часа до игры.

Напомним, что кубковая встреча между «Мариуполем» и «Динамо», состоявшаяся 27 октября, прошла при закрытых трибунах.

Также зрители не были допущены на матч 12-го тура УПЛ между «Зарей» и «Колосом».

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