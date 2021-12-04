Зозуля забил гол в матче чемпионата Испании

4 декабря в поединке испанской Сегунды украинский форвард «Фуэнлабрады» Роман Зозуля отличился голом в ворота лидера второго дивизиона «Альмерии».



Зозуля забил мяч на 53-й минуте, чем вывел свою команду вперед. Но гостям удалось сравнять счет. В итоге встреча завершилась со счетом 1:1.

В турнирной таблице Сегунды «Фуэнлабрада» Зозули с 19 очками идет на 19 месте.

Также «Спортинг» победил «Бенфику» с Яремчуком.



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Официально: Зозуля перешел в испанский клуб

Зозуля дебютировал за «Фуэнлабраду»

Зозуля забил дебютный гол за «Фуэнлабраду»

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