Зозуля забил дебютный гол за «Фуэнлабраду»

Украинский нападающий «Фуэнлабрады» Роман Зозуля отметился дебютным голом за испанский клуб.
Он забил «Лас-Пальмасу» в 14-м туре Сегунды, появившись на поле после перерыва.
На 79-й минуте Зозуля воспользовался скидкой после углового и пробил, находясь спиной к воротам.
«Фуэнлабрада» проиграла этот матч, дважды пропустив от Хесе в первом тайме.
У Зозули 1 гол и 2 ассиста в чемпионате Испании этого сезона.
Украинец перешел в «Фуэнлабраду» минувшим летом.
Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..
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