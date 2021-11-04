Зозуля забил дебютный гол за «Фуэнлабраду»

Украинский нападающий «Фуэнлабрады» Роман Зозуля отметился дебютным голом за испанский клуб.



Он забил «Лас-Пальмасу» в 14-м туре Сегунды, появившись на поле после перерыва.

На 79-й минуте Зозуля воспользовался скидкой после углового и пробил, находясь спиной к воротам.

«Фуэнлабрада» проиграла этот матч, дважды пропустив от Хесе в первом тайме.

У Зозули 1 гол и 2 ассиста в чемпионате Испании этого сезона.

Украинец перешел в «Фуэнлабраду» минувшим летом.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..



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