Зозуля опубликовал пост, посвященный Дню памяти Небесной сотни

20 февраля Украина отмечает День памяти Героев Небесной Сотни.

Экс-нападающий сборной Украины Роман Зозуля, выступающий за испанскую «Фуэнлабраду», опубликова пост, посвященный этой дате.





Восемь лет в дни протестов на Майдане в Киеве больше всего людей погибло именно 20 февраля 2014 года. Свою жизнь отдали 48 протестующих. С 18 по 20 февраля на Майдане погибли 78 человек, после 20 февраля – еще 20 человек. Всего в списках Героев Небесной Сотни 107 человек.



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