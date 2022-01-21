Зозуля о Мораесе: как на Евро поехать, так он украинец, а как война, так он бразилец

Украинский нападающий «Фуэнлабрады» Роман Зозуля прокомментировал слова нападающего «Шахтера» Жуниора Мораеса о ситуации в Украине.



«Как на Евро поехать, так он украинец, а как война, так он бразилец», – написал Зозуля в комментарии в фейсбуке Tribuna.com.

32-летний Зозуля в этом сезоне принял участие в 20 матчах своей команды, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Ранее нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес поделился мнением о ситуации в Украине.

«Мы, бразильцы, очень опасаемся из-за всех этих новостей. Я всегда на связи с украинцами, которые в курсе событий, поэтому мы всегда начеку и готовы в случае чего.

Я испытал много напряженных моментов в 2014-м, видел, как все начиналось и не хочу, чтобы это случилось вновь. Никто не заслуживает войну», – сказал Мораес в интервью LANCE!.

Также игрок «Динамо» на правах аренды перешел в венгерский клуб.

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