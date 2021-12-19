Зинченко вышел в основе «Ман Сити» на матч с «Ньюкаслом»

Сегодня, 19 декабря, Зинченко попал в основу на матч с «Ньюкаслом». Поединок начался в 16:00.

На 5-й минуте горожане вышли вперед после гола Рубена Диаша.

Украинский полузащитник Александр Зинченко вышел в основе в пяти из шести матчей «Ман Сити» в декабре.

Украинец отыграл полный матч против «Лейпцига» (1:2) в Лиге чемпионов, а также матчи с «Астон Виллой» (2:1), «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Лидсом» (7:0) в АПЛ.

Александр в декабре не играл только в игре с «Уотфордом» (3:1).

В текущем сезоне Зинченко сделал 1 ассист в 10 матчах за английский клуб.

Также Безус сделал два ассиста в победном матче «Гента».



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