Зинченко вошел в топ-4 лучших игроков «Манчестер Сити» в матче с «Вулверхэмптоном»

В поединке 16-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» «Манчестер Сити» одержал минимальную победу и сохранил первое место.

Единственный гол с пенальти на 66-й минуте забил Рахим Стерлинг.

В составе «Манчестер Сити» полный матч провел Александр Зинченко, закрывавший позицию левого защитника. Украинец получил оценку 7,1 от портала WhoScored — четвертую в своей команде. Баллами выше могут похвастаться только Рахим Стерлинг, Родри и Жоау Канселу.

Зинченко нанес один неточный удар по воротам, пасовал с точностью 94%, сделал две ключевые передачи.

Напомним, что 7 декабря украинский футболист сделал результативную передачу в матче Лиги чемпионов против РБ «Лейпциг».

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