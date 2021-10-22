Зинченко: визит Пятова помог сборной Украины в эмоциональном плане

Главный тренер сборной Украины Наталья Зинченко поделилась впечатлениями от победного матча с Фарерскими островами (4:0) в рамках отбора к женскому чемпионату мира 2023 года.

«То, что мы победили — это хорошо. Особенно на этом стадионе в Ковалевке, где уступили в предыдущем матче. По игре выполнили всё, что задумали. Где-то были проблемы в реализации, но в целом спокойно доиграли и победили.

Почему не играла Дарья Кравец? С ней всё хорошо. Она готовится на Испанию, будет играть.

Визит Пятова? Это был большой сюрприз, все очень обрадовались. У нас все девчонки очень сильно переживают за национальную команду и не только. Когда приехал Андрей, то было много радости и фотографий. Думаю, в эмоциональном плане это нам помогло», — цитирует Зинченко официальный сайт УАФ.

Сборная Украины матчем с Фарерами стартовала в этом отборе. 26 октября наши футболистки сыграют дома с Испанией. Испанки и шотландки лидируют в группе, имея по шесть очков после двух сыгранных матчей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Петраков решился вернуть Гармаша в сборную Украины

«Шахтер» в Полтаве, «Динамо» против «Днепра», разборки аутсайдеров: главные интриги 12-го тура УПЛ

Петраков ищет резервы: вслед за Малиновским в сборную Украины приедет Гармаш

Сборная Украины попала в первую корзину второго дивизиона Лиги Наций

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.