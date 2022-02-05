Зинченко сыграл за «Ман Сити» впервые с декабря

Украинский игрок «Ман Сити» Александр Зинченко начал в запасе матч 4-го раунда Кубка Англии против «Фулхэма» (4:1).



Он вышел на замену на 67-й минуте вместо Жоау Канселу. Зинченко получил оценку 6,7 от SofaScore при средней в команде 7,09.

За время на поле отдал 20 точных передач (91%), выиграл 1 из 2 единоборств, совершил 1 отбор.

Это первое попадание Зинченко в заявку с 29 декабря, когда он провел в запасе встречу с «Брентфордом». Он не играл с 26 декабря, когда сыграл 90 минут на поле против «Лидса».

В начале января Зинченко переболел ковидом, а после была травма. В этом сезоне он сделал 2 ассиста в 12 матчах.

Также «МЮ» с нереализованным пенальти Роналду вылетел из Кубка Англии.



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